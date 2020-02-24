Убийство 5-летнего Кирилла: суд оставил трех подозреваемых под стражей

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - бывшим полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею продлено меру пресечения на 2 месяца. Соответствующее решение принял Переяславский районный суд, передает УНН со ссылкой на адвоката одного из подозреваемых Ивана Приходько Виктора Чевгуза.

"Суд сегодня продлил меру пресечения двум бывшим полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею", - сообщил адвокат, добавив, что подозреваемых оставили под стражей еще на два месяца.

Однако, если Приходько меру пресечения оставили без альтернативы, то Петровцу и Кривошею определили залог в размере 273 тыс. грн.

Как стало известно, еще одному подозреваемому - сыну Петровца продлена мера пресечения - личное обязательство.

Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе в Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.

Ранее УНН сообщал, что следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.

Как сообщалось, всем четырем фигурантам дела об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова Киевской объявлено подозрения.