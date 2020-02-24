Украинский дзюдоист впервые выиграл "серебро" на турнире категории "Грэнд-Слэм"

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Минувший уикенд Дюссельдорф принимал турнир Всемирную серии по дзюдо категории Grand Slam. Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины, передает УНН.

В течение трех дней на татами арены “ISS Dome” испытали свои силы около 700 дзюдоистов из 117 стран, в том числе и шесть представителей Украины. Лучший результат, поднявшись на вторую ступеньку пьедестала в весовой категории до 90 кг, показал Кеджау Ньябали (29 лет, Киев).

В финале наш спортсмен уступил болгарину Давлату Бобонову.

Отметим, что “серебро” немецкого сорта стало самым высоким личным достижением для нашего Кеджау Ньябали. До этого он мог похвастаться бронзовыми наградами: одной — с “Grand Slam” (Баку-2017) и четырьмя из турниров серии “Гран-при” (2013, 2014, 2018, 2019).