Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 21:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4890
Версия для печати

Генконсульство Украины в Милане приостанавливает работу из-за вспышки коронавируса

Генконсульство Украины в Милане приостанавливает работу из-за вспышки коронавируса

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Распространение на территории Ломбардии коронавируса, местная власть сделала распоряжение о прекращении работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг. В частности, приостанавливает прием граждан и выдачу документов Генеральное консульство Украины в Милане. Об этом генконсульство сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению Президента Ломбардии Аттилио Фонтаны и министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца о введении превентивных мер, в том числе "прекращение работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг" Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля этого года приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пустые магазины, очереди и паника: как живет Милан во время эпидемий коронавируса

В консульстве отметили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтвержденная необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.п.) необходимо обращаться на горячую линию консульства или на электронную почту.

Напомним, что в Италии зафиксирована уже шестая жертва коронавируса.

На данный момент в Ломбардии насчитывается 168 инфицированных.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия, коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.