Генконсульство Украины в Милане приостанавливает работу из-за вспышки коронавируса

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Распространение на территории Ломбардии коронавируса, местная власть сделала распоряжение о прекращении работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг. В частности, приостанавливает прием граждан и выдачу документов Генеральное консульство Украины в Милане. Об этом генконсульство сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению Президента Ломбардии Аттилио Фонтаны и министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца о введении превентивных мер, в том числе "прекращение работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг" Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля этого года приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено.

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В консульстве отметили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтвержденная необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.п.) необходимо обращаться на горячую линию консульства или на электронную почту.

Напомним, что в Италии зафиксирована уже шестая жертва коронавируса.

На данный момент в Ломбардии насчитывается 168 инфицированных.