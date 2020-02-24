В Италии зафиксировано 229 инфицированных коронавирусом, украинцев среди них нет - посол

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня, 24 февраля, по состоянию на 18:00 в Италии зафиксировано 229 инфицированных коронавирусом, из них 172 - в регионе Ломбардия. Украинцев среди инфицированных нет. Об этом сообщил во время брифинга о недопущенян коронавируса на территории Украины Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 18:00, в Италии зафиксировано 229 инфицированных, из них 172 - в регионе Ломбардия, 32 - Венето, и остальные, в Эмилия-Романья, Пьемонте и Лацио", - сообщил посол.

Он также отметил, что карантин введен в 11 городах двух провинций: Падуя и Лоди.

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По словам посла, украинцев среди инфицированных коронавирусом нет.

"Среди всех 229 нет украинских граждан. К посольству или генконсульству украинские граждане не обращались", - добавил Перелыгин.

Напомним, что в Италии зафиксирована уже шестая жертва коронавируса.

Как ранее сообщал УНН, в Ломбардии насчитывается 168 инфицированных.