Гончарук: в Украине будут проверять самолеты из всех стран, где обнаружили коронавирус

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Из-за быстрого распространения коронавируса в Италии, Украина распространяет средства безопасности, а именно распространяет тщательную проверку на самолеты из всех стран, где были зафиксированы инфицированные, а также на пропускной пункт на Закарпатье, куда могут также въехать из Европы. Об этом во время брифинга о недопущении коронавируса на территорию Украины сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Сегодня, в связи с тем, что в Италии новый виток развития заболевания зафиксирован, мы приняли решение о том, что пассажиры, прибывающие прямыми самолетами из всех стран, где зафиксированы подтвержденные случаи заболевания - они будут проверяться в том же режиме, в котором ранее проверялись только рейсы из азиатского направления. То есть мы распространяем меры безопасности", - рассказал Гончарук.

Премьер сообщил, что кроме проверок в аэропортах, ко времени и автобусное сообщение.

"Кроме проверок в аэропортах - у нас много граждан Украины находится в Италии, и приезжают не самолетами, а автобусами через Закарпатье - через пропускной пункт Тыса. Мы сейчас организовали работу и, буквально, с завтрашнего дня там также будут приняты аналогичные меры безопасности. Сегодня туда отправляется руководитель Государственной пограничной службы, чтобы проконтролировать работу", - сообщил премьер.

Напомним, что в Италии зафиксирована уже шестая жертва коронавируса.

Как сообщил посол Украины, 24 февраля, по состоянию на 18:00 в Италии зафиксировано 229 инфицированных коронавирусом, из них 172 - в регионе Ломбардия. Украинцев среди инфицированных нет.