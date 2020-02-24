В Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса - Гончарук

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса, однако все службы продолжают работать в усиленном режиме. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук после заседания оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины коронавируса, передает УНН.

"По состоянию на сегодня на территории Украины не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Все службы скоординировано работают, чтобы не допустить попадания на территорию Украины инфекции", - отметил Гончарук.

Он отметил, что в Италии зафиксировали новый виток болезни, поэтому принято решение, что все рейсы, прибывающие из этой страны, будут проверяться так, как раньше проверялись рейсы, которые прибывали из Китая.

"Кроме проверок в аэропортах также будут проверяться все автобусные рейсы", - заявил Гончарук.

Напомним, что в Италии зафиксирована уже шестая жертва коронавируса.

Как сообщил посол Украины, 24 февраля, по состоянию на 18:00 в Италии зафиксировано 229 инфицированных коронавирусом, из них 172 - в регионе Ломбардия. Украинцев среди инфицированных нет.