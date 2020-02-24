Автора дубля в ворота "Александрии" признан лучшим игроком тура УПЛ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украинская Премьер-Лига с помощью опроса экспертного совета определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 19-го тура соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.

В борьбе за награду равных не было полузащитнику “Колоса” Евгению Смирному, который в матче с “Александрией” сделал “дубль”. Он опередил Беньямина Вербича, Виталия Буяльского и Богдана Леднева.

Заметим, что состав экспертного совета составили: Олег Венглинский, Артур Валерко, Александр Денисов, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.