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Понедельник, 24 февраля 2020, 22:11 • Сергей Куркович • 5850
Автора дубля в ворота "Александрии" признан лучшим игроком тура УПЛ
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украинская Премьер-Лига с помощью опроса экспертного совета определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 19-го тура соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.
В борьбе за награду равных не было полузащитнику “Колоса” Евгению Смирному, который в матче с “Александрией” сделал “дубль”. Он опередил Беньямина Вербича, Виталия Буяльского и Богдана Леднева.
Заметим, что состав экспертного совета составили: Олег Венглинский, Артур Валерко, Александр Денисов, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Источник: УНН