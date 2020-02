Эпицентр коронавируса в Европе: в Италии опустели полки супермаркетов, а модные стритстайлеры одели маски

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В результате распространения коронавируса в Италии количество жертв возросло до шести человек. В связи с этим, многие города Италии были изолированы, а общественные места закрыты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.

“Крупные футбольные матчи были отменены, кинотеатры и театры также были закрыты, в том числе Миланский оперный театр "Ла Скала", — пишут в издании.

Так, Миланский оперный театр “Ла Скала” объявил о приостановке работы на неопределенное время из-за вспышки заболевания.

В том числе, из-за вспышки заболеваемости власти региона Венето досрочно отменила карнавал в Венеции.

Агентство ANSA сообщает, что около 40% бронирований отелей было отменено в Венеции из-за страха перед коронавирусом.

Супермаркеты остались одним из немногих видов бизнеса, которым разрешено оставаться открытыми даже сейчас, так как узнав о темпах распространения коронавируса в стране — местные принялись запасаться продуктами. Сообщается, что полки магазинов пустеют за считанные минуты.

This is a supermarket in Milan. Sunday, February 23rd, 7:30pm. Hard to explain #coronavirus #CoronavirusOutbreak #coronavirusitalIa #coronaviruslombardia pic.twitter.com/JfgeXg4gl8

По последним сообщениям, в некоторых регионах Италии опустел и общественный транспорт: метрополитен и межгородская скоростная электричка.

Condition of the transportation in parts of #Italy just like #China. Several Train stations closed, as italy goes into lockdown over #coronavirus fears. #coronaoutbreak #coronaitalia pic.twitter.com/uTzKROEPME