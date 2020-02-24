Эпицентр коронавируса в Европе: в Италии опустели полки супермаркетов, а модные стритстайлеры одели маски
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В результате распространения коронавируса в Италии количество жертв возросло до шести человек. В связи с этим, многие города Италии были изолированы, а общественные места закрыты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.
“Крупные футбольные матчи были отменены, кинотеатры и театры также были закрыты, в том числе Миланский оперный театр "Ла Скала", — пишут в издании.
Так, Миланский оперный театр “Ла Скала” объявил о приостановке работы на неопределенное время из-за вспышки заболевания.
В том числе, из-за вспышки заболеваемости власти региона Венето досрочно отменила карнавал в Венеции.
Агентство ANSA сообщает, что около 40% бронирований отелей было отменено в Венеции из-за страха перед коронавирусом.
Супермаркеты остались одним из немногих видов бизнеса, которым разрешено оставаться открытыми даже сейчас, так как узнав о темпах распространения коронавируса в стране — местные принялись запасаться продуктами. Сообщается, что полки магазинов пустеют за считанные минуты.
This is a supermarket in Milan. Sunday, February 23rd, 7:30pm. Hard to explain #coronavirus #CoronavirusOutbreak #coronavirusitalIa #coronaviruslombardia pic.twitter.com/JfgeXg4gl8— LorenzoDeVidovich (@ldv_ldv) February 23, 2020
По последним сообщениям, в некоторых регионах Италии опустел и общественный транспорт: метрополитен и межгородская скоростная электричка.
VIDEO:— Wars on the Brink (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) February 24, 2020
Condition of the transportation in parts of #Italy just like #China. Several Train stations closed, as italy goes into lockdown over #coronavirus fears. #coronaoutbreak #coronaitalia pic.twitter.com/uTzKROEPME
Хоть большинство аэропортов и работает в нормальном режиме, однако встретить прилетающих без масок — все сложнее.
Закрылись или перешли на удаленную работу и многие итальянские банки, среди которых и UniCredit.
Отметим, что все гости Милана, а также Недели мод в Милане вынуждены теперь делиться своими стрит-стайл образами в масках.
Также опасаются из-за коронавируса и гости Рима.
Напомним, что итальянский модельер Джорджио Армани проведет закрытый показ мод без зрителей из-за вспышки нового коронавируса в Италии.
Как сообщал УНН, в Италии зафиксирована уже шестая смерть от коронавируса, количество инфицированных составляет 219 человек.