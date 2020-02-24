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Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
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Эпицентр коронавируса в Европе: в Италии опустели полки супермаркетов, а модные стритстайлеры одели маски

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В результате распространения коронавируса в Италии количество жертв возросло до шести человек. В связи с этим, многие города Италии были изолированы, а общественные места закрыты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.

“Крупные футбольные матчи были отменены, кинотеатры и театры также были закрыты, в том числе Миланский оперный театр "Ла Скала", — пишут в издании.

Так, Миланский оперный театр “Ла Скала” объявил о приостановке работы на неопределенное время из-за вспышки заболевания.

В том числе, из-за вспышки заболеваемости власти региона Венето досрочно отменила карнавал в Венеции.

Агентство ANSA сообщает, что около 40% бронирований отелей было отменено в Венеции из-за страха перед коронавирусом.

Супермаркеты остались одним из немногих видов бизнеса, которым разрешено оставаться открытыми даже сейчас, так как узнав о темпах распространения коронавируса в стране — местные принялись запасаться продуктами. Сообщается, что полки магазинов пустеют за считанные минуты.

По последним сообщениям, в некоторых регионах Италии опустел и общественный транспорт: метрополитен и межгородская скоростная электричка.


Хоть большинство аэропортов и работает в нормальном режиме, однако встретить прилетающих без масок — все сложнее.

Закрылись или перешли на удаленную работу и многие итальянские банки, среди которых и UniCredit.

Отметим, что все гости Милана, а также Недели мод в Милане вынуждены теперь делиться своими стрит-стайл образами в масках.

Также опасаются из-за коронавируса и гости Рима.

Напомним, что итальянский модельер Джорджио Армани проведет закрытый показ мод без зрителей из-за вспышки нового коронавируса в Италии.

Как сообщал УНН, в Италии зафиксирована уже шестая смерть от коронавируса, количество инфицированных составляет 219 человек.

Источник: УНН
Теги: Италия, коронавирус
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