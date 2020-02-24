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Ветер сорвал крышу с больницы в Кировоградской области

Ветер сорвал крышу с больницы в Кировоградской области

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 февраля. УНН. Ветер сорвал крышу с центральной районной больницы в Голованевске сегодня, 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе УГСЧС в Кировоградской области, передает УНН.

“В оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что в Голованевске результате порывов ветра произошло раскрытие кровли из металлочерепицы здания центральной районной больницы. Ориентировочная площадь — 20×50”, — сообщили в пресс-службе.

В результате провели внеочередное заседание районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором приняли решение об ограничении доступа в здание и проведения восстановительных работ.

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Всего в течение дня в результате сильного ветра в Кировоградской зафиксировали многочисленные случаи обрушения деревьев, веток и различных конструкций. Для устранения препятствий и опасностей, которые создавали для жизнедеятельности населения последствия непогоды, бойцы УГСЧС в Кировоградской области 27 раз выезжали на вызовы, из них 22 раза — на уборку аварийных деревьев, упавших на проезжие части дорог и линии электропередач, и пять раз — для закрепления элементов кровель зданий.

От УГСЧС Украины в области по состоянию на 17:00 24 февраля привлекалось 28 единиц техники, 108 человек личного состава.

Напомним, сильный ветер повалил остановку в центре Кропивницкого.

Источник: УНН
Теги: спасатели, Кропивницкий и Кировоградщина, ГСЧС
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