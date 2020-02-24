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На Закарпатье задержали табачных контрабандистов

На Закарпатье задержали табачных контрабандистов

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Пограничники на Закарпатье предотвратили незаконное перемещение через украинско-румынскую границу табачной контрабанды. Об этом сообщает "Гал-инфо", информирует УНН.

“Во время патрулирования пограничный наряд от оперативно-розыскного отдела Западного регионального управления Госпогранслужбы задержал на окраине поселка Великий Бычкив, в 5 метрах от границы, двух мужчин с упаковками на плечах. Никаких документов задержанные, которые были одеты в гидрокостюмы, не имели”, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что правонарушителями оказались украинцы, жители поселка Деловое, 27 и 32 лет. Мужчины планировали переместить в соседнюю Румынию почти 2 тыс. пачек сигарет.

Сейчас задержанных “водолазов” доставили в отдел пограничной службы “Деловое” Мукачевского отряда, где на них составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.204-1 КУоАП.

Дело направлено в суд.

Табачные изделия правоохранители также доставили в пограничное подразделение и передадут их сотрудникам ГФС.

Напомним, на Закарпатье разоблачили махинации с бюджетными средствами, предназначенными на ремонт автодорог.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГФС, контрабанда, пограничники
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