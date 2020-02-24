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CША передали ВС Украины палаточный городок стоимостью 1,5 млн долларов

CША передали ВС Украины палаточный городок стоимостью 1,5 млн долларов

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Соединенные Штаты передали учебно-тренировочному центру Командования Сил специальных операций (ССО) ВС Украины палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов США. Палатки направили в Украину в рамках материально-технической помощи от правительства США. Об этом сообщает посольство США в Киеве, передает УНН.

“Недавно Соединенные Штаты предоставили учебно-тренировочном центра Командование Сил специальных операций ВС Украины палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов США”, — говорится в сообщении.

“Хотя это может показаться очень небольшой вещью — в плане палаток и помещений, в которых солдаты могут жить, во время учений — мы понимаем, как и вы понимаете, насколько важно сделать крепким фундамент для их обучения”, — говорится в речи командующего ССО ВС США в Европе генерал-майора Кирка Смита.

Эти помещения для украинских солдат сделали функциональными. Современные палатки стоят на бетонном основании и обеспечиваются электричеством и теплом.

“Нет лучшей аналога для этого, чем бетон, который заливается под эти палатки. Фундамент совершенно необходим для создания мощных сил специальных операций. 142-й учебный центр является фундаментом украинских ССО”, — сказал генерал-майор.

Напомним, в Сил специальных операций появилась собственная авиаэскадрилья.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, ВСУ, ССО
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