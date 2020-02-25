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Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
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Количество умерших от коронавируса в Италии увеличилось до семи

Количество умерших от коронавируса в Италии увеличилось до семи

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Количество умерших в Италии от болезни, вызванной новым коронавирусом, увеличилось до семи человек. Как сообщило в понедельник агентство ANSA, седьмой жертвой стал человек, который находился на диализе и страдал от тяжелых патологий, передает УНН.

Все жертвы коронавируса в Италии — пожилые люди с проблемами со здоровьем.

Всего выявлено более 220 случаев заражения, включая летальные исходы. Один человек — эвакуированный из Уханя итальянец — вылечился.

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Локальная вспышка коронавируса в Ломбардии в районе города Лоди (под Миланом) зафиксирован 21 февраля. Затем случаи заражения были обнаружены в других северных областях — Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где количество больных растет. До этого в Италии было известно о шести инфицированных.

Напомним, в Украине пассажирам автобусов из Европы уже сегодня начнут мерить температуру.

Источник: УНН
Теги: Китай, Италия, коронавирус
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