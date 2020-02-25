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Рейтинг WTA: рывок Костюк и регресс Свитолины

Рейтинг WTA: рывок Костюк и регресс Свитолины

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В обновленном рейтинге WTA произошли изменения, которые коснулись украинских теннисисток, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Ведущая представительница Украины Элина Свитолина опустилась с 6 на 7 место, а Даяна Ястремская одну позицию - 25-я.

На 27 строк поднялась Марта Костюк (141 место), которой на прошлой неделе удалось сделать чемпионский дубль в Каире, а на 20 позиций улучшила свое положение Дарья Снигур (211 место - личный рекорд украинки).

Стоит отметить, что Леся Цуренко оказалась на 150-м месте (-24).

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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