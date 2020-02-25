Наезд автомобиля на карнавальное шествие в Германии: водитель действовал намеренно
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Водитель, который наехал автомобилем на карнавальное шествие, в результате чего были ранены несколько десятков человек в немецком городе Фолькмарзен, действовал умышленно. Об этом сообщила полиция Германии, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В полиции заявили, что водитель действовал намеренно, но информации о его мотивах предоставить не смогли.
Правоохранители идентифицировали водителя как 29-летнего гражданина Германии. Его арестовали.
Свидетели сообщили новостному сайту HNA, что водитель, по их мнению, намеренно выбрал целью наезда детей и продолжал давить на газ, когда въехал в шествие.
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Это нападение произошло меньше чем через неделю после стрельбы в кальянных барах в Германии, в результате которой погибли 11 человек, включая нападающего. Это нападение стало одним из худших расистских нападений в Германии после Второй мировой войны.
Карнавалы широко популярны в части западной Германии, в частности в Кельне и Дюссельдорфе.