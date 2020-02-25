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Пристайко в Женеве обсудил двусторонние отношения между Украиной и Индонезией

Пристайко в Женеве обсудил двусторонние отношения между Украиной и Индонезией

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился со своей коллегой из Индонезии Ретно Лестари Приансари Марсуди и обговорил дальнейшее сотрудничество. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Украины сообщил в своем Twitter, передает УНН.

“На полях 43-й сессии Совета ООН по правам человека обсудили с моей коллегой Министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди двусторонние отношения, надеемся вывести на новый уровень”, — написал Пристайко.

Накануне Пристайко провел ряд двусторонних встреч на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу вечером провел совещание послов Украины из всех стран Северной и Южной Америки.

Источник: УНН
Теги: ООН, МИД, Украина, Индонезия, Женева, Вадим Пристайко
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