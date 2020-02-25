В Канаде обнаружили 11-й случай заражения коронавирусом

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Седьмой житель провинции Британская Колумбия заразился коронавирусом, что стало уже одиннадцатым случаем распространения пневмонии нового типа в Канаде. Об этом в понедельник сообщила представитель Минздрава провинции Бонни Хенри в эфире канала CBC, передает УНН.

“Мы обнаружили новый случай заражения коронавирусом”, — сказала Хенри.

По ее словам, больным является мужчина, проживающий в одном доме с женщиной, которой ранее был поставлен соответствующий диагноз. Оба больных находятся в изоляции в своем доме. Пока состояние их здоровья не вызывает опасений у медиков.

Ранее четыре случая заражения коронавирусом были зафиксированы в провинции Онтарио. По данным на 21 февраля, три человека смогли вылечиться. Еще шесть случаев заражения коронавирусом были обнаружены в провинции Британская Колумбия, один из больных уже полностью здоров. Пятеро перед приездом в Канаду посещали Китай, а одна женщина вернулась из Ирана, и именно от нее заразился мужчина, о котором сообщила Хенри.

В Украине не зафиксировали ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19 по состоянию на 24 февраля, сообщило Министерство здравоохранения.

В то же время коронавирус зарегистрировали в Китае и еще 29 странах мира.

Несмотря на пройденный пик распространения вируса в Китае генеральный директор ВОЗ Брюс Ейлвард заявил, что опасность повторного возгорания болезни в КНР по-прежнему не устранена и наиболее рискованным на текущем этапе следует считать самоуспокоения и уверенность в том, что пневмония побеждена.