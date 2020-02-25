Теннисный турнир в Дохе: победа Ястремской и продолжение серии поражений от Свитолины

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Ведущие теннисистки Украины провели поединки стартового круга основной сетки турнира "Премьер" в Дохе, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

В первом раунде Дохи Даяна Ястремская получила выигрыш над Флипкенс из Бельгии — 6:2, 6:4. В следующем раунде одесситка будет соревноваться с 6-й сеяной, 5-й ракеткой мира Софией Кенин с США.

Наша Элина Свитолина потерпела уже третье поражение подряд. На этот раз она не смогла преодолеть сопротивление 29 ракетки мира по США Аманды Анисимовой — 3:6, 3:6.

Примечательно, что накануне Ястремская вместе с Свитолиной в парном разряде уступили Флипкенс и Бетани Маттек-Сэндс — 3:6, 3:6.