Преступникам, которые заставляли жителей Лисичанска строить укрепления для боевиков, сообщили о подозрении

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Четырем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в похищении людей и совершении других уголовных преступлений. Об этом сообщили в пресс-центре Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Отмечается, что по данным следствия, жители Луганской области в составе так называемой "казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова "оккупационной администрации РФ в Луганской области в мае — июле 2014 года похитили шестерых жителей в то время оккупированного Лисичанска с угрозами применения огнестрельного оружия и физическим насилием.

Указанные лица насильно удерживали похищенных под вооруженной охраной, заставляли их против воли копать окопы и траншеи, строить блиндажи, составлять защитные баррикады и тому подобное. Указанные укрепления возводились в Луганской области.

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Преступникам инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека; создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами; ведение агрессивной войны; нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сейчас все участники преступной группировки объявлены в общегосударственный розыск.

Напомним, СБУ блокировала возмещения незаконно сформированного НДС на полмиллиарда гривен.