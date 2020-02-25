Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 25 февраля 2020 04:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4080
Версия для печати

"Бенфика" прервала серию поражений перед ответным матчем с "Шахтером"

"Бенфика" прервала серию поражений перед ответным матчем с "Шахтером"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Середняк чемпионата Португалии "Жил Висенте" в матче 22 тура внутреннего первенства принимал ФК "Бенфика", передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Хозяева нанесли большее количество ударов по воротам соперника, чем “Бенфика”, однако единственный гол в игре состоялся в ворота именно “Жил Висенте”. Отличился Винисиус по передаче Таарабта — 1:0.

Примечательно, что в предыдущих матчах чемпионата Португалии “орлы” проиграли дважды подряд.

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы “Бенфика” уступила в гостях “Шахтеру”. Ответный матч пройдет 27 февраля.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.