"Бенфика" прервала серию поражений перед ответным матчем с "Шахтером"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Середняк чемпионата Португалии "Жил Висенте" в матче 22 тура внутреннего первенства принимал ФК "Бенфика", передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Хозяева нанесли большее количество ударов по воротам соперника, чем “Бенфика”, однако единственный гол в игре состоялся в ворота именно “Жил Висенте”. Отличился Винисиус по передаче Таарабта — 1:0.

Примечательно, что в предыдущих матчах чемпионата Португалии “орлы” проиграли дважды подряд.

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы “Бенфика” уступила в гостях “Шахтеру”. Ответный матч пройдет 27 февраля.