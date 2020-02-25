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В Японии умер самый старый человек в мире

В Японии умер самый старый человек в мире

КИЕВ. 25 февраля. УНН. 112-летний житель префектуры Ниигата Титецу Ватанабе, которого в начале этого месяца официально признали самым старым человеком на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

Отмечается, что японский долгожитель, который родился 5 марта 1907 года, умер еще 23 февраля. Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака умер 20 января прошлого года.

Японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей. Старейшая женщина Японии — 117-летняя жительница префектуры Фукуока по имени Кане Танака — является носителем титула самого старого человека на планете по версии Книги рекордов Гиннесса.

Напомним, в Нью-Йорке в возрасте 114 лет умерла самая старая американка.

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Источник: УНН
Теги: Япония
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