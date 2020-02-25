Экс-нападающий сборной Украины стал чемпионом "Кубке легенд" в Москве

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Бывший представитель сборной Украины по футболу Андрей Воронин принял участие в поединках "Кубке Легенд", который состоялся в Москве, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Воронин представлял “Сборную Звезд мира”, которая одержала три победы в трех матчах группового этапа: над Нидерландами 12:3, над Францией 8:3 и над Германией 11:6.

В финальном поединке команда Воронина, который с 2010 по 2014 годы выступал за московское “Динамо”, обыграла сборную России 6:5 и стала чемпионом соревнований.

Примечательно, что на групповой стадии Воронин отличился 4-мя голами. Данные об авторах забитых голов в финале — отсутствуют.

Добавим также, лучшим бомбардиром турнира стал турок Ахмет Дурсан — 15 голов, вторым немец Кевин Коране — 10.