Украинцы с круизного лайнера Diamond Princess не намерены возвращаться в Украину

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину. Об этом Общественному радио сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, передает УНН.

Отмечается, что на лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из которых сейчас в больнице. Все они — члены экипажа.

“Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем пока устанавливается контакт”, — сообщил представитель МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больные коронавирусом украинцы с лайнера Diamond Princess выздоровели — Радуцкий

По словам Коваленко, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.

Вопрос, возвращаться ли в Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, в Украине не зафиксировали ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19 по состоянию на 24 февраля, сообщило Министерство здравоохранения.

В то же время коронавирус зарегистрировали в Китае и еще 29 странах мира.

Несмотря на пройденный пик распространения вируса в Китае генеральный директор ВОЗ Брюс Ейлвард заявил, что опасность повторного возгорания болезни в КНР по-прежнему не устранена и наиболее рискованным на текущем этапе следует считать самоуспокоение и уверенность в том, что пневмония побеждена.