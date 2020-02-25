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Лидеры сборной Украины проведут ближайший поединок Кубка Дэвиса

Лидеры сборной Украины проведут ближайший поединок Кубка Дэвиса

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Стал известен состав сборной Украины по теннису на матч плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя. Об этом информирует ФТУ, передает УНН.

В матчевом противостоянии, которое пройдет 6 и 7 апреля в запорожском Дворце спорта “Юность”, сборную Украины представит наиболее высоко рейтинговый игрок Сергей Стаховский. Также в заявку сборной попали: Денис Молчанов, Владислав Орлов, Виталий Сачко.

Стоит отметить, что наиболее высокий рейтинг у соперника занимает Джейсон Юнг — 119 строку в АТР, далее следует 21-летний Танг-Лин Ву — 233.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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