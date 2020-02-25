Стороны конфликта в Ливии договорились о перемирии

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме прекращения огня. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщило издание DW со ссылкой на миссию ООН по поддержке Ливии, передает УНН.

Переговоры военной комиссии в составе 5+5 проходили в Женеве. Перемирие должно дать гражданским лицам возможность вернуться в их дома. Следующая встреча военной комиссии назначена на март.

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Однако также в понедельник представители воюющих сторон — правительства национального согласия и вооруженных формирований генерала Халифы Хафтара — заявили независимо друг от друга, что не будут участвовать в переговорах под эгидой ООН, предназначенных на среду.

Палата представителей — парламент, который поддерживает Хафтара — призвала всех членов делегации покинуть Женеву и вернуться в Ливию. Такое решение было принято из-за “вмешательства миссии ООН в процесс выбора переговорщиков”.

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После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками. Сейчас международно признанное Правительство национального согласия, что находится в Триполи под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны.

Соперник Сараджа — в прошлом соратник Каддафи, генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования оказывают серьезное давление на ПНС. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. В той или иной форме его поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. В свою очередь Турция поддерживает правительство в Триполи.