Белый дом запросил 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Администрация США направила в понедельник в Конгресс запрос на предоставление финансирования в размере 2,5 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном заявлении административно-бюджетного управления Белого дома, передает УНН.

“Администрация США сегодня (24 февраля) направила в Конгресс план дополнительного финансирования в размере 2,5 млрд долларов для ускорения разработки вакцины, повышение эффективности мер по борьбе с заболеванием, закупки такого необходимого оборудования и материалов”, — отмечается в документе. При этом непосредственно на разработку вакцины будет направлено около 1 млрд долларов.

“Мы также высвобождаем имеющиеся ресурсы и расширяем возможности реагирования (вирусом)”, — указали в управлении. Белый дом предлагает направить на эти цели неиспользованные средства в размере 1,3 млрд долларов, а также добавить к ним 1,2 млрд долларов. Речь идет, например, о деньгах, выделенных законодателями на борьбу с болезнью, которую вызвал вирус Эбола.

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По данным агентства Associated Press, во вторник представители администрации проведут для сенаторов США брифинг за закрытыми дверями, на котором расскажут о принятых мерах борьбы с распространением заболевания. В среду уже в Палате представителей пройдут открытые слушания с представителями Госдепартамента и Министерства здравоохранения.

Напомним, сейчас количество зараженных новым коронавируса в США достигло 53.