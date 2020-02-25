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Официальный курс гривны установлен на уровне 24,50 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,50 грн/доллар

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На 25 февраля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,50 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

24.499500 грн за доллар;

26.510900 грн за евро;

0.374880 грн за российский рубль;

31.619100 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 февраля курс всех валют вырос, кроме российского рубля, курс которого упал.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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