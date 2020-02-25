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Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 80 тысяч

Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 80 тысяч

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По состоянию на 6:40 вторника общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19 в Китае возросло до 2,663. Всего в мире погибло 2,699 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 77,658 человек. Всего в мире — 80,147. В свою очередь, выздоровели по последним данным 27,657 человек.

Следует отметить, что примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

В Украине не зафиксировали ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19 по состоянию на 24 февраля, сообщило Министерство здравоохранения.

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В то же время коронавирус зарегистрировали в Китае и еще 29 странах мира.

Несмотря на пройденный пик распространения вируса в Китае генеральный директор ВОЗ Брюс Ейлвард заявил, что опасность повторного возгорания болезни в КНР по-прежнему не устранена и наиболее рискованным на текущем этапе следует считать самоуспокоение и уверенность в том, что пневмония побеждена.

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Источник: УНН
Теги: Китай, болезнь, коронавирус
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