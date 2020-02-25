Facebook изучает подозрительные публикации, после сообщений о поддержке Сандерса Россией - WSJ

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сотрудники американской компании Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, в последние несколько недель изучали подозрительные публикации на поддержку со стороны России сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который претендует на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, передает УНН.

По данным источников газеты, о наличии подобных публикаций были уведомлены некоторые представители руководства компании, что, по словам источников газеты, происходит далеко не во всех случаях. При этом точно не известно, завершилась ли эта проверка на данный момент.

Представитель Facebook в свою очередь подтвердил газете, что в компании изучали заявление стороннего специалиста по публикации в поддержку Сандерса. В то же время источники The Wall Street Journal не имеют информации, которая любым образом указывала бы на связь данных проверок слухам о поддержке, якобы оказываемой предвыборной кампании Сандерса из России.

В пятницу газета The Washington Post написала, что представители властей США на брифинге сообщили Сандерсу об имевших, по их утверждениям, место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействие говорилось, издание не уточнило. Агентство Reuters сообщило, что в компании Facebook “отказываются предоставить комментарий о том, видела ли она свидетельства” таких действий.

Сенатор Сандерс, в свою очередь, назвал президента РФ Владимира Путина “бандитом-автократом” после сообщений, что Россия хочет помочь его избирательной кампании. Он также выразил убеждение в том, что статья была опубликована именно ради того, чтобы ослабить его позиции перед важным этапом предвыборной кампании.

Со стороны России выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль не имеет отношения к этой ситуации.

Согласно опросу, пока Сандерс опережает других кандидатов в президенты США от демократов. Он, в частности, уверенно побеждает на так называемых кокусах.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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