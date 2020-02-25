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ООС: боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 25 февраля. УНН. 24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

  • вблизи Марьинки — из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Песков — из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • в районе Талаковки — из миномета калибра 82 мм враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил два обстрелы по нашим позициям, а именно:

  • рядом с Новотошковским — из миномета калибра 120 мм — 10 мин;
  • в районе населенного пункта Шумы — с 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска с 82-мм миномета выпустили 5 мин по защитникам Талаковка.

За текущие сутки потерь нет.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС
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