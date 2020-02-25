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В Украине сегодня ожидается сильный ветер - ГСЧС

В Украине сегодня ожидается сильный ветер - ГСЧС

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня, 25 февраля, в Украине ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“В Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.

Напомним, вчера утром в результате непогоды в Украине были обесточены более 250 населенных пунктов. А уже под вечер только в Одесской области без света остались 224 населенных пункта, а поврежденными назвали более 100 автомобилей. В свою очередь, в Кропивницке из-за непогоды на женщину упало дерево, а на Прикарпатье из-за сильного ветра дерево упало перед рейсовым автобусом, был травмирован пассажир.

Источник: УНН
Теги: погода, непогода, ГСЧС
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