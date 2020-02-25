Четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, у которого был обнаружен коронавирус, умер в японской больнице. Об этом во вторник сообщило издание NHK, передает УНН.

Умершему было более 80 лет. Это четвертая жертва среди пассажиров судна.

Общее количество зараженных территории Японии достигло 851 людей. Большинство из них — 691 — это пассажиры и экипаж круизного лайнера, который более двух недель находится на карантине в порту Йокогамы.

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В Украине не зафиксировали ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19 по состоянию на 24 февраля, сообщило Министерство здравоохранения.

В то же время коронавирус зарегистрировали в Китае и еще 29 странах мира.

Несмотря на пройденный пик распространения вируса в Китае генеральный директор ВОЗ Брюс Ейлвард заявил, что опасность повторного возгорания болезни в КНР по-прежнему не устранена и наиболее рискованным на текущем этапе следует считать самоуспокоение и уверенность в том, что пневмония побеждена.

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