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Сегодня в Украине от 4° мороза до 12° тепла

Сегодня в Украине от 4° мороза до 12° тепла

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По Украине во вторник, 25 февраля, местами дожди, возможен мокрый снег. Температура на протяжении суток - от 4° мороза до 12° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"По Украине 25 февраля облачно с прояснениями. Ночью в восточной части и на крайнем западе страны мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица", - отметили синоптики.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных областей, порывы 15-20 м/с.

Также 25 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Температура ночью по Украине от 1° тепла до 4° мороза; днем 3-8° тепла, в Одесской области, на Прикарпатье и Закарпатье до 12°.

В Киеве 25 февраля также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 5° тепла.

Напомним, сурок Тимка предсказал, когда в Украину придет весна.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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