Водителей предупредили о мокрых дорогах и снеге на перевалах

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Автомобильные дороги государственного значения в Украине на утро вторника, 25 февраля, в основном мокрые, местами наблюдается гололедица, на перевалах - снег. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 25 февраля местами небольшой снег в Закарпатской и Львовской, снег с дождем в Черкасской и Луганской, дожди в Волынской, Запорожской и Донецкой областях, на остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Закарпатской области местами заснеженное, в Хмельницкой и Киевской областях местами гололедица", - говорится в сообщении.

На большинстве перевалочных участках дорог, как отмечается, - снег. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском местами заснеженное.

"В результате прохождения активного циклона за прошедшие сутки, 24 февраля, сопровождавшегося выпадением снега (до 10 см) в северных и северо-восточных областях, на дорогах государственного значения выполняются работы по очистке покрытия от снега, проводится обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - добавили дорожники.

Напомним, 25 февраля в Украине от 4° мороза до 12° тепла.