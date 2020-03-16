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Чумак рассказал, как будут работать органы прокуратуры во время карантина

Чумак рассказал, как будут работать органы прокуратуры во время карантина

Виктор Чумак

КИЕВ. 16 марта. УНН. И.о. генерального прокурора Виктор Чумак рассказал, что во время карантина органы прокуратуры не будут проводить прием граждан, но обращения будут приниматься в электронной форме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокуратуры.

"Некоторое время в прокуратуре не будет проводиться личный прием граждан, но обращения будут приниматься в электронной форме. Запрещается проведение всех массовых мероприятий", - отметил Чумак.

По его словам, переносится на неопределенный срок Всеукраинская конференция прокуроров, проведение которой планировалось 27 марта. Также пока не будет проведено дополнительное тестирование в рамках аттестации прокуроров региональных прокуратур. Также он отметил, что принято решение о выделении отдельных средств на закупку и обеспечение прокуратур антисептическими средствами.

"Мы ищем возможность купить на каждую прокуратуру дистанционные термометры для измерения температуры всех, кто входит в помещение, и работников прокуратуры", - добавил Чумак.

Напомним, Совет судей Украины просит граждан воздержаться от посещения судов, если слушания не предусматривают обязательного присутствия участников сторон.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Коронавирус, карантин
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