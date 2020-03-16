Президент призвал Минздрав временно запретить плановые мероприятия и плановые операции

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принять решение о временном запрете плановых мероприятий и плановых операций. Об этом он сказал в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Так, по словам Зеленского, сегодня состоится заседание Кабинета министров, на котором он рекомендовал министрам ввести ряд мер.

"Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции - осуществлять только срочные и неотложные меры", - сказал Президент.

Он призвал Минздрав максимально подготовить и перепрофилировать медицинские мероприятия для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях, разработать механизм доставки лекарств работникам Укрпочты престарелым.

Как сообщал УНН, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.