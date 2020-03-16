Регистрация | Вход |
USD: 25,86 0,9365  EUR: 29,05 0,8204 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 марта 2020 09:58
Получить тестовый доступ
Внеочередное заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
В Госпогранслужбе сообщили о ситуации на пунктах пропуска с Польшей
В Госпогранслужбе сообщили о ситуации на пунктах пропуска с Польшей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15705
Версия для печати

Президент призвал Минздрав временно запретить плановые мероприятия и плановые операции

Президент призвал Минздрав временно запретить плановые мероприятия и плановые операции

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принять решение о временном запрете плановых мероприятий и плановых операций. Об этом он сказал в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Так, по словам Зеленского, сегодня состоится заседание Кабинета министров, на котором он рекомендовал министрам ввести ряд мер.

"Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции - осуществлять только срочные и неотложные меры", - сказал Президент.

Он призвал Минздрав максимально подготовить и перепрофилировать медицинские мероприятия для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях, разработать механизм доставки лекарств работникам Укрпочты престарелым.

Как сообщал УНН, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.