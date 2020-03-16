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В Украине хотят установить до 200% надбавки медикам, привлеченным к ликвидации вспышки коронавируса

В Украине хотят установить до 200% надбавки медикам, привлеченным к ликвидации вспышки коронавируса

КИЕВ. 16 марта. УНН. Медицинские работники, работающие над ликвидацией эпидемии коронавируса в Украине, получат надбавки к зарплате в размере 200%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook фракции "Слуга народа".

"Медицинские работники, работающие над ликвидацией эпидемии коронавируса, получат надбавки к зарплате в размере до 200%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий законопроект только на своем заседании принял Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Доплаты будут действовать во время мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19 до завершения исполнения этих мероприятий. Также дополнительные выплаты получат отдельные категории работников, которые обеспечивают основные сферы жизнедеятельности", - отмечается в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принять решение о временном запрете плановых мероприятий и плановых операций.

Источник: УНН
Теги: Украина, медики, Коронавирус
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