Изменено движение через границу с Молдовой в условиях карантина

КИЕВ. 16 марта. УНН. В рамках противопандемических мероприятий на границе с Республикой Молдова временно с 00:00 17 марта 2020 года прекращается движение через некоторые пункты пропуска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Отмечается, что это решение было принято правительством Республики Молдова с учетом решения правительства Украины.

Так, начиная от 00.00 ч. 17 марта 2020 года временно прекращаются все виды движения в таких пунктах пропуска через украино-молдавскую государственную границу: "Болган", "Платоново", "Кучурган", "Серпневое 1", "Виноградовка", "Вашковцы", "Большая Косница", "Тимкове", "Станиславка", "Алексеевка", "Осиповка", "Великоплоское", "Славяносербкая", "Градинци", "Малоярославец 1", "Долинское", "Подворьевка", "Зеленая", "Грабаровка","Суденая","Шершенцы","Домница","Федосеевка","Дубовое","Павловка","Гребеники","Розаливка","Железнодорожный", "Сокиряны", "Кельменцы", "Бронницах", "Новые Трояны", "Высочанское", "Овраговка","Лесное"," Фараоновка 55", "Александровка", "Петровск", "Красноармейское", "Мамалыга-железнодорожный", "Кельменцы-железнодорожный", "Цекиновка-паромный", "Цекиновка-речной", "Большая Косница-речной", "Ямполь-речной", "Ямполь-паромный", "Михайловка-речной", "Оксановка-речной", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что пересечь границу с Республикой Молдова на транспортных средствах можно в пунктах пропуска: "Паланка-Маяки-Удобное", "Староказачье", "Рени", "Могилев-Подольский", "Россошаны", "Мамалыга" и "Табаки ".

"Пропуск граждан в пешем порядке в этих пунктах пропуска не производится в связи с тем, что пешеходное сообщение приостановлено (согласно Распоряжению КМУ от 13 марта 2020 № 288-р)", - добавляется в сообщается.

Как отмечают пограничники, функционируют и пункты пропуска "Сокиряны-железнодорожный", "Фрикацей-железнодорожный", "Могилев-Подольский-железнодорожный" и "Рени-железнодорожный".

"В пунктах контроля "Карабуцены-железнодорожный" и "Болград-железнодорожный" движение тоже прекращено", - отмечается в сообщении.

Так, въехать в Украину смогут граждане Украины; иностранцы и лица без гражданства, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, которые являются супругами или детьми граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей; водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажей (въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел).

Не смогут въехать в Украину: граждане других стран и лица без гражданства.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекращают пускать иностранцев и закрывают около сотни пунктов пропуска.