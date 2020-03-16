Зеленский собрал в ОП представителей крупного бизнеса из-за коронавируса: детали

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса. На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании Глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, которые сейчас стоят перед страной.

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"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцам", - отметил Зеленский.

Бизнесмены согласились с предложениями Президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространения коронавируса. Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать, отметили в Офисе.

Как стало известно УНН, на встречу в Офис Президента пригласили Сергея Тигипко, Иоря Коломойского, Рината Ахметова и Юрия Косюка.

Напомним, в Украине проверяют 10 подозрений на коронавирус.