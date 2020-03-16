МИД: 74 украинца спецрейсом возвращаются домой из Ливана

КИЕВ. 16 марта. УНН. Посольстиво Украины в Ливане во взаимодействии с авиакомпанией "BravoAirways" в срочном порядке способствовало возвращению на Родину 74 граждан Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Как сообщили в ведомстве, для своевременного возвращения наших соотечественников Посольство Украины в Ливане во взаимодействии с ливанскими органами и авиакомпанией BravoAirways способствовало переносу регулярного рейса по маршруту Бейрут-Киев на понедельник 16 марта.

"Гражданам Украины была предоставлена соответствующая консульско-правовая помощь и сопровождение в связи с завершением срока действия удостоверений и разрешений на жительство. Все граждане Украины, которые изъявили желание вернуться в Украину - вылетели указанным рейсом. Добро пожаловать на родную землю!" - говорится в сообщении.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что с начала эвакуации украинцев из других стран из-за коронавируса, домой вернулись 170 граждан. Наибольшее количество эвакуировали из Италии.