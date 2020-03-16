Регистрация | Вход |
USD: 25,86 0,9365  EUR: 29,05 0,8204 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 марта 2020 09:59
Получить тестовый доступ
Внеочередное заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
В Госпогранслужбе сообщили о ситуации на пунктах пропуска с Польшей
В Госпогранслужбе сообщили о ситуации на пунктах пропуска с Польшей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12285
Версия для печати

МИД: 74 украинца спецрейсом возвращаются домой из Ливана

МИД: 74 украинца спецрейсом возвращаются домой из Ливана

КИЕВ. 16 марта. УНН. Посольстиво Украины в Ливане во взаимодействии с авиакомпанией "BravoAirways" в срочном порядке способствовало возвращению на Родину 74 граждан Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Как сообщили в ведомстве, для своевременного возвращения наших соотечественников Посольство Украины в Ливане во взаимодействии с ливанскими органами и авиакомпанией BravoAirways способствовало переносу регулярного рейса по маршруту Бейрут-Киев на понедельник 16 марта.

"Гражданам Украины была предоставлена соответствующая консульско-правовая помощь и сопровождение в связи с завершением срока действия удостоверений и разрешений на жительство. Все граждане Украины, которые изъявили желание вернуться в Украину - вылетели указанным рейсом. Добро пожаловать на родную землю!" - говорится в сообщении.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что с начала эвакуации украинцев из других стран из-за коронавируса, домой вернулись 170 граждан. Наибольшее количество эвакуировали из Италии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.