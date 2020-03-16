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За границей “застряли” 43 тысячи украинцев - нардеп

За границей “застряли” 43 тысячи украинцев - нардеп

КИЕВ. 16 марта. УНН. Согласно информации Кабинета министров Украины, по состоянию на сегодня известно о 43 тысячах граждан Украины, “застрявших” за границей. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства, передаёт УНН.

“По данным Кабмина: заграницей застряли 43 тысячи граждан Украины”, — написал Гончаренко.

По его словам, правительство приняло решение установить ограничения на цены на авиабилеты на время карантина.

Как сообщал УНН, началось внеочередное заседание Кабмина.

Напомним, Мининфраструктуры предложило перевозчикам маршрут для возвращения грузовиков из Словении.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Коронавирус
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