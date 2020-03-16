В "Слуге народа" заявили, что в Раде состоится несколько внеочередных заседаний

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Верховной Раде Украины состоится несколько внеочередных заседаний на которых будут рассматривать вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в Украине. Об этом заявил после заседания фракции "Слуга народа" член фракции Александр Качура, передает корреспондент УНН.

"У нас будет несколько внеочередных заседаний по поводу эпидемии, которая произошла. И мы на них должны также принять меры предосторожности, чтобы на украинских граждан не "наваривали", а не спекулировали, я предлагаю внести админитсративну на уголовную ответственность", - подчеркнул Качура.

По его словам, на завтрашнем внеочередном заседании Рады будут рассматриваться законопроекты об охране здоровья и экономические вопросы.

"Режим работы ВРУ у нас не изменился. Тот, который был утвержден председателем ВРУ он остается", - сказал Качура.

Напомним, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание завтра, 17 марта, в восемь часов утра. Планируется рассмотрение ряда вопросов, в частности, законопроекта по предотвращению распространения коронавируса.