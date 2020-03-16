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Украина может войти в чрезвычайное положение без четырех министров - нардеп

Украина может войти в чрезвычайное положение без четырех министров - нардеп

Елена Мошенец

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украина может войти в чрезвычайное положение без четырех министров, в том числе - без министра экономики. Об этом в эфире ток-шоу "19:00" Анастасии Дайнод и Ростиславом Сухачев в эфире телеканала ZiK сообщили народный депутат фракции "Слуга народа" Елена Мошенец, передает корреспондент УНН.

"У нас нет четырех министров и генерального прокурора. То есть, страна может войти в чрезвычайное положение без четырех министров. Хочу напомнить, что один из этих министров - это министр экономики. 12 лет назад мы уже имели кризис плюс свиной грипп. Это был 2008 и сейчас, по сути, та же фаза экономического цикла, когда экономика всего мира входит в кризис. Соответственно, быть без министров - это просто невозможно, - сказала Елена Мошенец.

Она добавила, что в мае Украина должна выплатить 63 миллиарда по внешним обязательствам, но поскольку бизнес может быть освобожден от уплаты налогов на время карантина - может возникнуть финансовый коллапс.

Напомним, Раде рекомендуют поддержать отечественный бизнес в связи с карантином из-за коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, политика, Слуга народа
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