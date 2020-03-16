Завтра Рада может рассмотреть Венедиктову на должность Генерального прокурора - нардеп

КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада Украины на завтрашнем заседании возможно рассмотрит кадровые вопросы, в частности, назначение главы Госбюро Расследований Ирины Венедиктов на должность Генерального прокурора Украины. Об этом заявил после заседания фракции "Слуга народа" член фракции Александр Качура, передает корреспондент УНН.

“Завтра могут быть приняты два кадровых вопроса — это министр экономики и Генеральный прокурор Украины. Могу здесь уже открыть секрет, что (действующая руководительница Госбюро расследований) госпожа (Ирина) Венедиктова будет внесена представлением Президента на должность Генерального прокурора”, — заявил Качура.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект постановления № 3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

После чего заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак стал исполняющим обязанности Генерального прокурора.