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Комиссия под председательством Шмыгаля решила закрыть 17 марта метро в Киеве, Харькове и Днепре

Комиссия под председательством Шмыгаля решила закрыть 17 марта метро в Киеве, Харькове и Днепре

КИЕВ. 16 марта. УНН. Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера Украины Дениса Шмыгаля приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течении 17 марта. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства, передаёт УНН.

“Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течении 17 марта”, — написал Гончаренко.

Также по его словам комиссия приняла решение о запрете экспорта необходимых для борьбы с коронавирусом изделий и материалов не только для физических лиц (как было раньше), а и для юридических лиц

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня призвал Кабинет министров Украины запретить железнодорожные, авиа, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, метрополитен
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