Вадим Столар предоставил Александровской больнице 800 комбинезонов и 500 респираторов – журналист

КИЕВ. 16 марта. УНН. Народный депутат, глава Киевской организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Вадим Столар предоставил Александровской больнице более 800 защитных комбинезонов и около 500 респираторов. Об этом со ссылкой на персонал медучреждения написала журналист и телеведущая Наталья Влащенко у себя на Facebook, передает УНН.

“Только что в эфире я пообещала рекламировать любого бизнесмена, любого политика и любую компанию, которые привозят в украинские больницы нужное оборудование. С медиками постоянно на связи! 5 минут назад мой знакомый доктор из Александровской больницы сказала, что Вадим Столар сегодня привез врачам „на передовой“ средства индивидуальной защиты”, — написала журналист.

Она также назвала количество единиц предоставленной Вадимом Столаром помощи и отметила важность защиты врачей, спасающих украинцев от смертельного коронавируса.

“Он (Вадим Столар — ред.) передал более 800 защитных комбинезонов для медработников учреждения. Также больница получила около 500 респираторов индивидуальной защиты. Теперь врачи, которые каждый день находятся в эпицентре борьбы с вирусом, будут защищены. А значит шансы есть не только у них, но и у тех, кого они будут спасать. Я начинаю этот марафон, и буду писать каждый день, куда что и КТО покупает. Считайте, это такая же защита Родины, как в 2014”, — заключила Наталья Влащенко.