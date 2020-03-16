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Кабмин принял решение ввести в Черновицкой и Житомирской областях чрезвычайную ситуацию - нардеп

Кабмин принял решение ввести в Черновицкой и Житомирской областях чрезвычайную ситуацию - нардеп

КИЕВ. 16 марта. УНН. Кабинет министров Украины принял решение с 00:01 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях ввести чрезвычайную ситуацию. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, передает УНН.

“С 00:01 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях вводится чрезвычайную ситуацию. В Киеве пока не вводится, потому что завтра соберется Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и рассмотрит ситуацию”, — написал Гончаренко.

Ранее с таким предложением выступил Президент Зеленский, предложив ввести режим ЧС в соответствующих областях.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня призвал Кабинет министров Украины запретить железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, запретить работу метрополитенов.

Источник: УНН
Теги: Киев, Житомир и Житомирская область, чрезвычайное положение, Коронавирус, Черновцы и Черновицкая область
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