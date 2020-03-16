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Нардеп от "СН" рассказал о кандидатуре на должность Генпрокурора

Нардеп от "СН" рассказал о кандидатуре на должность Генпрокурора

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада Украины на завтрашнем заседании возможно рассмотрит кадровые вопросы, в частности, назначение Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора Украины. Об этом заявил после заседания фракции "Слуга народа" член фракции Александр Качура, передает корреспондент УНН.

"Завтра могут быть приняты два кадровых вопроса - это министр экономики и Генеральный прокурор Украины. Могу здесь уже открыть секрет, что госпожа Венедиктова будет внесена представлением Президента на должность Генерального прокурора", - заявил Качура.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

После чего заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак стал исполняющим обязанности Генерального прокурора.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина, политика
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