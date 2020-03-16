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Украина ожидает получить в субботу миллион экспресс-тестов на выявление коронавируса - Зеленский

Украина ожидает получить в субботу миллион экспресс-тестов на выявление коронавируса - Зеленский

КИЕВ. 16 марта. УНН. В субботу запланировано прибытие в Украину одного миллиона быстрых тестов для выявления коронавируса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"Мы договорились с Китаем ... В субботу мы ожидаем прибытия быстрых тестов уже в Украину и это будет где-то на миллион человек. То есть их будет миллион. Все будет отправлено в больницы...", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщалось ранее, в Украине лабораторно подтверждены уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, тест-системы, экспресс, Владимир Зеленский
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