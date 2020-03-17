Зеленский пригрозил Кернесу уголовной ответственностью, если тот не закроет метро

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если мэр Харькова Геннадий Кернес откажется выполнять распоряжение о закрытии метрополитена во время карантина направленного на противодействие распространению коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, то его ждет уголовная ответственность. Об этом заявил Президент в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

“Я люблю Харьков. Я прочитал то, что сказал господин мэр (Харьков Геннадий Кернес — ред), я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове, или каждый... не хочу говорить о летальных случаях ... это будет полностью его ответственность. С другой стороны, если он будет нарушать закон то его ждет уголовная ответственность”, — сказал Зеленский.

Так Зеленский прокомментировал заявление мэра Харькова Геннадия Кернеста о том, что он не будет выполнять распоряжение о закрытии метрополитена на время карантина.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, был впервые замечен в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украине прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.