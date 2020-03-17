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Зеленский пригрозил Кернесу уголовной ответственностью, если тот не закроет метро

Зеленский пригрозил Кернесу уголовной ответственностью, если тот не закроет метро

Геннадий Кернес

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если мэр Харькова Геннадий Кернес откажется выполнять распоряжение о закрытии метрополитена во время карантина направленного на противодействие распространению коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, то его ждет уголовная ответственность. Об этом заявил Президент в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

“Я люблю Харьков. Я прочитал то, что сказал господин мэр (Харьков Геннадий Кернес — ред), я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове, или каждый... не хочу говорить о летальных случаях ... это будет полностью его ответственность. С другой стороны, если он будет нарушать закон то его ждет уголовная ответственность”, — сказал Зеленский.

Так Зеленский прокомментировал заявление мэра Харькова Геннадия Кернеста о том, что он не будет выполнять распоряжение о закрытии метрополитена на время карантина.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, был впервые замечен в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украине прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Геннадий Кернес, Коронавирус, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский
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