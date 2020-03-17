Минздрав: Тесты для выявления коронавируса поступили в 15 областей

КИЕВ. 17 марта. УНН. Уже в 15 областей Украины поступили тесты для выявления коронавируса, еще 1 млн тест-систем поступит в ближайшее время. Такое заявление в эфире программы "Свобода слова" сделал заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

Он отметил, что на рынок зашли экспресс-тесты, которые позволяют делать исследования у постели больного.

Ляшко также добавил, что сейчас Министерство здравоохранения готовит приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период обострения ситуации вокруг распространения коронавируса SARS-CoV-2.

“Это освобождает кровати в отделениях интенсивной терапии и аппараты вентиляции искусственной вентиляции легких”, — сказал Ляшко.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.